台中市大雅區鐵皮工廠大火，造成2名消防人員救災時殉職，蔡英文總統4日上午前往台中殯儀館，向2名殉職消防員靈堂前致意，並慰問家屬，步出靈堂時心情沈重。（黃國峰攝）

台中市大雅區鐵皮工廠大火，造成2名消防人員救災時殉職，蔡英文總統4日上午前往台中殯儀館，向2名殉職消防員靈堂前致意，承諾政府對家屬的照顧與撫卹，會盡最大努力協助，並對消防人員工作安全，將精進檢討。（黃國峰攝）

台中市大雅區3日凌晨發生鐵皮工廠大火，造成2名消防隊員不幸殉職事件，蔡英文總統4日上午前往台中殯儀館，向2名殉職消防員靈堂前致意，並慰問家屬，承諾政府對家屬的照顧與撫卹，盡最大努力協助。

蔡英文總統指出，剛慰問殉職人員的家屬，國家痛失2名年輕消防員，整個社會感到哀慟，未來後續處裡，包括撫卹、殉職人員家屬的後續照顧，盡最大協助，對於消防員工作時的安全等問題，要求相關單位檢討精進，執勤時務必要以消防員安全作優先考量。

蔡英文說，現場家屬仍相當哀痛，其中1名殉職人員的妻子也是員警，目前有孕在身且雙胞胎，大家看了很不捨，政府都會盡最大努力照顧因公殉職家屬。另1位哥哥也是消防員他也表達消防人員工作時的安全顧慮，2家屬表達這樣的關切，希望這樣的事情不要再發生，要讓消防員執勤時更安全，是大家共同的目標。

蔡英文指出，這件事件要經過調查釐清後進行檢討，另消防法在立法院討論，尤其這件事情之後，立法院立法委員們，更提出消防法更完善的立法與修法。

針對消防員臉書po文，消防裝備長期被忽視，蔡英文表示，過去發生消防員因公受傷、殉職事件提出檢討，尤其消防訓練在實際任務執行的注意事項將一一檢討，包括消防裝備上，政府持續在改善。

(中時 )