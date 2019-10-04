梁靜茹上個月認離婚，不過坦承前卻因為范瑋琪一句「有聽說」，提前洩漏消息，遭網友砲轟是大嘴巴，讓她委屈在IG寫下：「我到底錯了什麼」，此外傳出梁靜茹事發後取消關注她並刪兩人合照，對此范瑋琪PO出2人相擁照，證實姐妹感情一樣深厚。

范瑋琪因為提早洩漏梁靜茹離婚消息，遭到外界輪番撻伐，雖然梁靜茹貼出兩人合照，疑似要證實兩人情誼不變，但卻被眼尖網友抓包取消關注范瑋琪，姐妹情誼似乎難以挽回，不過今天凌晨范瑋琪則是PO出和梁靜茹合照，只見她被梁靜茹擁入懷裡，兩人的頭則是緊緊依偎在一起，更不約而同露出微笑，接著寫道：「Forever forever forever 」，並附上兩顆愛心，證實兩人姐妹情並未生變。

對此網友也紛紛回應：「好朋友就應該說開，這樣友好才對」、「感動，真心好友，勝過萬語，最喜歡你們了」、「你們的友情，不需要外人來評論，你們好就好」。

(中時電子報)