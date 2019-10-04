在七六人明星後衛班西蒙斯生涯前兩季，連1顆三分球都沒投進，如今他這項最被人詬病的缺點即將消失了嗎？根據七六人隊友史考特爆料，班西蒙斯今年整個夏天都在偷偷練習三分球，更預告班西蒙斯將在新球季投進一大堆三分球。

「我感覺班西蒙斯的肩上就像安裝了晶片，」史考特接受《NBC》記者塞琳娜訪問表示，「他一直在投三分，也能夠投進很多三分球，同時他是聯盟最快球員之一，還有6呎10身高，簡直像頭野獸，我們會在新球季跟隨這名領袖。」

攤開班西蒙斯前兩季的出手數據，儘管他的投籃命中率高達5成54，兩個球季下來的三分出手次數，卻才只有出手17次，更沒投進任何三分球，充分顯示他幾乎都用快速切入或中距離跳投當作進攻武器，也讓對手願意放他投三分。

假如班西蒙斯正如史考特所說，在今年夏天徹底苦練三分投射能力，也代表才跟七六人完成5年1.7億美元頂薪續約的他，並未因此滿足現況，而是想讓自己持續進化，相信今年休兵期積極補強的七六人，或許能在東區殺翻所有對手。

(中時電子報)