苗栗縣通宵白沙屯驚傳唐姓婦人命案，通霄警分局循線追查出李姓女子因積欠唐女200多萬元，遭唐女追索，李女不堪壓力下竟設局將唐女誘往白沙屯海邊殺害，警方3日晚間9時將李女依殺人罪嫌移送苗栗地檢署，承辦檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見，至11點多，法院裁定准押禁見，李女隨被移往苗栗看守所收押。

涉及殺害唐女的李姓女嫌〔左〕3日晚間被移送苗栗地檢署，獲裁定收押禁見。〔謝明俊攝〕

苗栗地檢署表示，承辦檢察官是以刑法第271條第1項殺人罪之犯罪嫌疑重大，屬最輕本刑五年以上之重罪，且有事實足認為有逃亡及滅證之虞，有羈押必要性，所以聲押禁見。法官審理後裁定准押禁見。

李女3日晚間被移送苗檢，承辦檢察官立即召開偵查庭，並於10點40分左右聲請羈押禁見，隨移往地院召開羈押庭，由於現行刑訟法規定，檢方對被告聲請羈押，開庭審理時須有被告辯護人在場維持被告權益，因此，法院待被告辯護律師到場後開庭，法官審理至11點多裁定准押禁見，並隨移往苗栗看守所收押。

李女林姓丈夫原被警方列為重要關係人，經帶回分局調查後，發現林某在案發的2日當天，都在南投南崗工業區公司上班，有不在場證明，經釐清後將林某請回，但林某心繫妻子，所以陪同妻子赴地檢署，在得知妻子被裁定收押禁見後，情緒非常低落。

林某表示，妻子與唐女金錢往來情況他並不清楚，妻子一直都不告訴他實情，他也不認識唐女，月前，妻子私下向地下錢莊借了20萬元周轉，不到一個月竟連本帶利竟成70萬元，妻子還不起，錢莊討債找上他，他才知道妻子向錢莊借款，但經追問，妻子仍未告知積欠唐女債款內情，直到2日晚間，警方找上門後才知妻子闖下大禍，他當場驚呆。

林某說，他和妻子育有一對雙胞胎，都已就讀國中，2日晚間，孩子目睹他和妻子同被警方帶走時，造成很大震撼，他目前被排除涉案，但後續妻子的法律問題，他得獨力扛下，事發後，親友鄰人都來關心詢問，他擔心會對孩子心理造成傷害，但畢竟是妻子造成的，他必須承擔。

(中時 )