路透今天發自莫斯科報導，俄羅斯總統普丁周四表示，該國正協助中國大陸建造一套導彈襲擊預警系統，目前只有俄羅斯本身和美國擁有這一系統。

路透報導，「這是一件嚴肅的事，將大大提高中國的防禦能力。」普丁在俄羅斯度假勝地索契舉行的一場國際政治會議上說。

中國新聞網報導，綜合俄媒體消息，3日俄羅斯總統普丁在索契舉行的瓦爾代國際辯論俱樂部全會上發言時說，「中國是無法被遏制的」。

普丁說，如果有人試圖這麼做，那麼他在這一嘗試時將會給自己帶來損失。無論如何，「我認為這樣做可能發展（的結果)）具有破壞性的，也是有害的」。

普丁稱，當今很明顯，沒有亞洲國家根本無法解決全球性問題。亞洲國家展示出令人印象深刻的發展程度，同時它們仍保留了自己的獨特性、傳統以及根源。這說明國家主權的原則與全球化和開放性並不矛盾，它們可以在自主與獨立的基礎上進行可持續發展。

普丁表示，不同國家應該共同努力，建設友善的合作環境並尋找共同的安全機制。大陸正在實行世界一流的政策並準備好對（國際）事件的任何發展做出反應。大陸領導人明白如何處理與美國的關係。

普丁說，俄羅斯與大陸的合作不針對其他人，過去是這樣，現在也是這樣。雙方的合作是積極的，符合雙方利益。俄反對建立類似北約的新集團。亞洲國家不想加入任何針對他人的集團，它們希望能建立一種能在不同方向進行合作的網路狀環境。

瓦爾代國際辯論俱樂部由俄羅斯發起成立，每年舉辦一次年會，是世界各國政治家、學者交流互動的重要平台。

(中時 )