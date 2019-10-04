台灣競爭力論壇4日由執行長謝明輝和銘傳大學教授紀俊臣 以及文化大學教授龐建國在立法院舉行「南方澳斷橋 蔡政府推卸責任知多少？」記者會，指出多項蔡英文政府施政表現，認為執政無能可是卸責卻是十分在行，也因此民調在九合一大選後反而走揚。

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