台灣競爭力論壇舉行「南方澳斷橋 蔡政府推卸責任知多少？」記者會 11:012019/10/04 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣競爭力論壇舉行「南方澳斷橋 蔡政府推卸責任知多少？」記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣競爭力論壇4日由執行長謝明輝和銘傳大學教授紀俊臣 以及文化大學教授龐建國在立法院舉行「南方澳斷橋 蔡政府推卸責任知多少？」記者會，指出多項蔡英文政府施政表現，認為執政無能可是卸責卻是十分在行，也因此民調在九合一大選後反而走揚。 (中時 ) #政府 #責任 #記者會 #教授 #大學 也許您會感興趣 推薦閱讀 指前女友惡意控訴 班鐵翔夫妻開記者會澄清 16:522019/09/30 娛樂 2019年世界12強中華隊名單公布記者會 16:022019/10/01 體育 南方澳跨港大橋坍塌如非天災 金管會：理賠上限1.2億 20:032019/10/01 財經 大學對應高中選修 教部：讓考生更知大學選才方向 15:342019/10/02 生活 科思創全球永續發展負責人韓思樂 來台分享永續和CSR看法 19:502019/10/02 財經 地方政府苦 舉債額度剩13％ 04:102019/10/03 金融．稅務 世界科技大學聯盟 首度台科大舉辦年會 11:362019/10/03 生活 別扯彈劾！川普大爆走 這國總統驚呆 12:562019/10/03 國際 記者會後王瞳秒換這張大頭貼 網驚：有玄機 00:022019/10/04 娛樂 韓選前百日記者會 網驚神秘嘉賓不是她？ 10:232019/10/04 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調為何一路輸 李明賢找到原因了 - 政治 我的媽啊！蔡政府用「媽咪」替代中華民國？真相是… - 政治 批馬英九反打臉自己 網：蔡英文神預言 - 政治 最新民調出爐 蔡英文穩居第一難以撼動 - 政治 郵局驚見這景象 網：感恩韓市長！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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