台中市2名消防隊員失聯4個半小時，現場搜救人員8點左右在找到遺體。（王文吉攝）

立法院今年6月三讀修正通過《工廠輔導管理法》，讓全台在農地上的3.8萬間違章工廠就地合法，如今台中一間農地上的鐵皮免洗餐具廠發生大火，造成2名消防員殉職，對此，行政院長蘇貞昌表示，確實有很多工廠不合法，這不是一天的事情，所以要用《工廠輔導管理法》輔導、解決公安疑慮，希望外界不要藉由某個悲劇做政治運用。

台中市大雅區兩間相鄰蓋在農地上的鐵皮廠房，昨凌晨起火，奉命入火場尋找火源的消防員謝志雄、張哲嘉命喪火窟。由於這類農地工廠已在今年立法院完成《工廠輔導管理法》後就地合法，相關消防、公安問題，都必須等著政府單位一一「輔導」，由於過程勢必相當緩慢，未來這類工廠恐將成為公安問題的不定時炸彈。

面對昨日喪生的2名消防員，蘇貞昌今天表示，對於違章工廠的檢查，消防署一再地訓練地方消防局要隨時檢查，我們知道全台灣確實有很多工廠並沒有合法，這不是一天的事情，所以今天《工廠輔導法》要針對有公安疑慮、有汙染的進行輔導，強化公安檢查。

蘇貞昌表示，以前是下令10年為期改善，但一點也沒有做到，現在有《工廠輔導法》，一方面輔導，一方面不要有公安與污染的疑慮，就好像要老車不要汙染，不是一個命令老車就會停止，用輔導也是一種能真正達到目的的方法。

蘇貞昌說，現在發生2位勇敢消防員喪生，他非常不捨，所以現在更應該檢討哪些地方有公安疑慮，加強消防員的裝備與訓練，希望能往進步方向走，不要藉由某個悲劇做政治運用。

(中時 )