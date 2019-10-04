被譽為全球第九大新地標的台中國家歌劇院，成為很多人朝聖景點。（盧金足攝）

期待的雙十連假快到了，你有計畫去那裡玩嗎？台中市府觀旅局4日表示，10月10日至13日期間訪八仙山、大雪山國家森林遊樂區入園優惠只要半價、秋冬補助12歲以下兒童出示相關證明文件免費入園；麗寶樂園及東勢林場遊樂區擇一，12歲以下兒童享有一次免費入園，麗寶樂園再加碼憑入園當日驗證章，能免費搭乘天空之夢，同行親友4人以內也有優惠價；東勢林場加碼10月份壽星憑身分證件免費入場。

台中市高美溼地名聞國內外，值得一遊。（盧金足攝）

台中市府觀光旅遊局長林筱淇指出，台中觀光資源豐富多元，趁著秋高氣爽的雙十連假假期，不妨安排一趟台中小旅行，不論到中高海拔的大雪山、八仙山國家森林遊樂區山享受林野趣森林浴，或是到東勢林場遊樂區踏青泡好湯，暢遊麗寶樂園複合式渡假中心。

台中好山、好水、好風光，還能享有加碼好康優惠，秋冬國民旅遊來台中，大雪山國家森林遊樂區為國際知名賞鳥勝地，有壯麗的原始檜木林、闊葉林相，孕育豐富的動植物，漫步在林下尋找黑長尾雉、藍腹鷴、白耳畫眉、冠羽畫眉等28種的臺灣特有種鳥類，非常推薦到此散步賞景，享受森林浴吸收芬多精，放鬆心情紓解壓力。

此外，位於谷關溫泉區旁的八仙山國家森林遊樂區，自然生態資源豐富是日治時期台灣三大林場之一，擁有濃郁的林業人文風情，四周山林環繞，踩著平鋪的小徑，享受著漫步山林的心曠神怡，下山後還可順道前往谷關溫泉泡好湯嚐美食，沐浴在森林與溫泉中。

麗寶樂園是全國知名的主題性複合式渡假中心，結合教育、購物、住宿、娛樂和觀光休閒功能，探索樂園及馬拉灣水陸主題樂園、福容大飯店、OUTLET MALL、國際賽車場、台灣最大摩天輪-天空之夢，是民眾選擇出遊渡假的好去處。

位在台中市的麗寶樂園擁有台灣最大摩天輪-天空之夢，是民眾選擇出遊渡假的好去處。（台中市觀旅局提供／盧金足台中傳真）

觀旅局指出，配合國旅秋冬遊補助12歲以下兒童能免費玩探索世界或馬拉灣一次外，園方再加碼，12歲以下兒童還能免費搭乘摩天輪，憑此方案手章加價100元並可升等水陸雙園，最多四人陪同者也可同享優惠(需購買現場全日票)，體驗雲霄飛車、玩水沖浪。

東勢林場遊樂區有「中部陽明山」的美稱，森林浴場是林場的主題特色，SPA健康步道讓遊客恣意徜佯於山林芳香，還有「美人湯」溫泉泡腳池，在綠意盎然的林場享受泡腳樂趣。

觀旅局強調，除了這4處遊樂區享有雙十連假優惠入園外，中部重要的自然保育與科學教育的國立自然科學博物館，也配合國旅秋冬遊自9月1日起至12月31日止，親子共遊自由行，不分平日假日，提供本國12歲以下兒童不限次數免費入館參觀，增進孩童學習及促進親子同樂。

(中時 )