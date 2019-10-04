紅雀歐蘇納9局上超前比分的二壘打。(MLB臉書)

國聯系列賽開鑼，紅雀戲劇化7-6逆轉地主勇士，摘下五戰三勝裡的首勝。勇士先發凱寇(Dallas Keuchel)表現不錯，不過第5局失1分就被換下，無關勝敗。勇士兩度取得領先，紅雀則是兩度追平，紅雀9局上打回4分，勇士最後半局追到1分差而飲恨。

勇士此戰敗在牛棚投手，8局上先被打兩分追平為3-3，9局上又被打成1出局滿壘。歐蘇納(Marcell Ozuna)一支二壘打、寇頓王(Kolten Wong)一支二壘打，一口氣灌進4分。紅雀牛棚也同樣不穩，9局下被敲兩轟(失3分)，差點遭追平，讓比賽末段非常精采。

季中從巨人轉來的救援投手米蘭辛(Mark Melancon)，他8局上失分遭追平，然後9局上又被打4分，成為敗戰元凶，但也是因為勇士教練太晚將他換下。紅雀的情況幾乎相同，馬丁尼茲(Carlos Martinez)第8局登板，9局下被追到剩1分但教練也不換投，最後運氣好撐完比賽，還獲得勝投。

歐蘇納是前年被馬林魚清倉賣掉的球星之一，也是陳偉殷前隊友。他例行賽29轟12盜，季外就會成為自由球員，必須在季後賽好好表現一番。

(中時電子報)