針對美移民局對於入籍美國者，在申請文件上可寫「台灣」，不用寫「中華民國台灣」，行政院長蘇貞昌今天說，台灣就是台灣，美國用這樣凸顯台灣與中國的不同，是更進一步對台友善，也是進一步符合事實，希望國人同胞珍惜今天台灣與中國的不同。

美國公民及移民服務局日前在政策手冊中指出，若入籍美國，在申請文件上可註明原國籍為「台灣」，美方簽發的證書上也將只會顯示原國籍為台灣。

對此，蘇貞昌今天表示，台灣是世界各國比較容易辨識的，中國就是被認為是中華人民共和國，台灣就是台灣，希望在全世界能讓大家清楚我們跟中國是不一樣的。

蘇貞昌說，有些國家看到我們的臉孔，以為我們是中國來的，一開始會很不禮貌，但一看到我們的護照後態度馬上改變，這是國人同胞的努力，所以美國用這樣凸顯台灣與中國的不同，是更進一步對台友善，也是進一步符合事實，希望國人同胞珍惜今天台灣與中國不同。

蘇貞昌強調，國際友人也是看到這一點，讓台灣人不用簽證就能走遍世界一百多個國家，才能跟世界有經貿往來，美國也一再通過友台法案，就是在中國打壓台灣的時候，我們一步一步突破，希望有國人的支持我們才能更有力。

(中時 )