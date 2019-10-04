中國再度發生熱氣球事故，有一對母子在乘坐高空熱氣球時，熱氣球的繩索突然斷裂，導致當時正在高空欣賞美景的母子倆重摔墜地，當場死亡。而這恐怖的一幕，全被其他乘客目睹。

據《新京報》報導，當時這對母子正乘坐熱氣球欣賞美景，不料熱氣球飛到高空後，繩索竟無預警斷裂，令這對母子活生生從高空重摔落地，當場粉身碎骨。事發當時有不少人目擊到這可怕的一幕，大家都被這恐怖的畫面嚇破膽，直喊著「完了、完了」，而熱氣球在斷繩後，仍是持續向高空飄，最終在空中爆破。

事實上熱氣球令人受傷甚至死亡已不是首次發生，今年8月奧地利就有乘客在搭乘熱氣球時突遇強風，導致熱氣球失控翻覆。所幸當時升空高度還不是太高，乘客被吹到約一樓高的高度後摔落，事後乘客僅受輕傷；在9月拉斯維加斯的這起熱氣球墜落事件中，則是因為熱氣球碰到電線起火導致墜落。這名女乘客則跟著熱氣球墜落地面，當時她趴在地面一動不動，被緊急送往醫院。

(中時電子報)