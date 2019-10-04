美國總統川普深陷「通烏門」醜聞，被美國新聞媒體窮追猛打，逼得他在芬蘭總統面前大爆走，指著記者痛罵「假新聞」，甚至換了用詞，砲轟媒體「貪腐」，昨（3）日他終於受夠了，宣布要自己架設新聞台，報導「真」新聞。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國政治新聞網站Politico報導，通烏門一案面臨的彈劾威脅讓川普備感壓力，他近來對假新聞媒體的不滿情緒幾近破表，周四造訪佛羅里達州一處退休社區時再度將炮火對準他最不滿的假媒體CNN，痛批CNN「很糟」，並宣布將設立自己的新聞台，報導真新聞。

他說：「我們應該開始自己的新聞網，報導一些真正的新聞。」他補充，「我們真的要，我們正在研究這一點，我們應該為此做一些事，讓一些真的有才華的人發出真正的聲音，而不是假消息。」

CNN報導，儘管川普公開宣示，但目前並不清楚白宮是否真的認真考慮此事。

事實上，這並非川普頭一次宣布要架設新聞網，2018年底，他就曾在推特上宣布要架設「世界新聞網」（Worldwide Network），當時他抨擊的對象也是CNN，稱CNN在全球放送「不公平的報導」。

值得注意的是，《紐約時報》（New York Times）報導，CNN周四才拒絕在官網刊登2支川普競選影片廣告，長達30秒的影片分別聚焦民主黨發起的「政變」及競選對手拜登及其子在烏克蘭的貪腐情事，第2支影片中甚至放上CNN、美財經媒體MSNBC記者畫面，痛罵他們是民主黨的「哈巴狗」。CNN昨日以內容不實、不當攻擊記者為由拒絕刊登廣告，CNN表示，2支影片違反廣告標準，除了貶低CNN及記者外，內容也被許多媒體證實為錯誤訊息。

川普陣營近期釋出的競選影片：《政變》。

川普陣營近期釋出的競選影片：《拜登貪腐》。

(中時電子報)