隨著「石佛」鄧肯退休3年之後，突然無預警返回馬刺擔任助理教練，外界早已謠傳他將接班帕波維奇擔任馬刺主帥工作，如今帕波維奇終於親自出面說清楚，強調鄧肯擔任馬刺助教時間不會太久，幾乎等同宣告鄧肯將成他的接班人！

帕波維奇說：「過往一些事情告訴我，擔任教練雖不是鄧肯一生的熱情，但他在新球季表現會很棒。」仍在震撼鄧肯回歸的馬刺前鋒艾卓吉也說：「我本來以為鄧肯退休之後，再也不會回來馬刺這裡了，但他真的太喜歡籃球賽了。」

其實帕波維奇繼續執掌馬刺兵符的時間也不多了，畢竟他已經高齡70歲，更擔任馬刺總教練職位長達23年，加上帕波維奇如今身兼美國男籃總教練，再這樣操勞下去，就算是帕波維奇也會受不了，交出馬刺兵符只是早晚的事。

如今隨著鄧肯出任馬刺助教，無疑想讓他提前熟悉馬刺教練團運作模式，以便日後真正接班帕波維奇，馬刺後衛穆雷也認為，目前鄧肯擔任助教的強項，是跟球員之間的溝通，「他知道怎麼和我們溝通，他並非我們印象中的教練。」

(中時電子報)