「神力女超人」許淑華。(許淑華臉書)

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

2020總統大選倒數計時，國民黨總統參選人韓國瑜昨舉行選前百日記者會，並邀請神秘嘉賓到現場，不過等到神秘嘉賓出現時，網友全部震撼了！因為神秘嘉賓竟然是國民黨新北市議員葉元之！更有網友驚訝怎麼神祕嘉賓不是國民黨立委許淑華？

韓國瑜昨特地選在就職高雄巿長時的地點「棧貳庫」，舉行「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，並特地扮成漫畫《航海王》裡的魯夫登船，並與庶民、青年代表共同射出穿雲箭，韓也要支持者不要氣餒，堅定光明一定會克服黑暗。而葉元之也以神秘嘉賓出現在會場，韓並介紹葉元之將成為韓國瑜競選辦公室發言人。

不過，網友一看到葉元之整個震撼！因為覺得會來到現場的神祕嘉賓定是非常大咖的人物，但千算萬算沒想到竟是葉元之。批踢踢網友表示，「至少也找幾個國政顧問團的人來衝人數」、「神秘嘉賓葉元之？這也太小咖了吧」、「現任立委女超人怎麼沒去」！

而財經專家黃世聰也在政論節目《關鍵時刻》上表示，對於擔任神秘嘉賓，葉元之可能也覺得莫名其妙，想說他怎會當神秘嘉賓。而且這場百日造勢的記者會，也跟國民黨之前的造勢大會差很多，因為過去國民黨的活動都是有板有眼，正規軍的作戰，怎會是這樣荒腔走板的情形。

(中時電子報)