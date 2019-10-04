即使「通烏門」案纏身，惹眾議院發動彈劾調查，美國總統川普對於要求外國政要打擊政敵仍毫無忌憚，除了烏克蘭與澳洲之外，現在更呼籲大陸也要應該對拜登父子展開調查。另外據外媒指出，事實上川普在6月與大陸國家主席習近平的通話中，就曾經提及拜登與民主黨另一位總統參選人華倫。

即使「通烏門」案纏身，美國總統川普對於要求外國政要打擊政敵仍毫無忌憚，現在更呼籲大陸也要應該對拜登父子展開調查，現更傳出川普在6月與大陸國家主席習近平的通話中，就曾經提及調查拜登。

綜合外電報導，他相信大陸及烏克蘭應調查拜登以及他經商的兒子韓特（Hunter Biden），並表示「在大陸發生的事，和在烏克蘭發生的一樣糟糕」；至於是否會要求習近平調查拜登，川普說現在沒有，「但我們絕對可以開始考慮」。

不過，據美國有線新聞網（CNN）與英國《衛報》報導，根據兩名知情人士指出，事實上川普6月18日在與習近平的通話中，就曾討論到民調領先的拜登，以及另民主黨另一位總統參選人華倫（Elizabeth Warren）。報導指出，在此次通話後，川普為了不影響當時貿易談判進展，對香港抗爭並未多作表態。

對於川普與習之間的對話，CNN指出，白宮對此並未直接否認川普提及拜登。白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）表示，全球領導人應該要隨心與總統對話，此為讓外交維持有效的重要因素，這也是為什麼此類對話都會保持機密，「除了每次對話皆視為適當之外，我們不會對川普總統與每一位外國領導人之間的對話內容展開討論」。而大陸官員對此川普此舉讓許多陸官員感到驚訝，並表示大陸對於捲入華府政壇糾紛毫無興趣。

對此，華倫在推特上表示：「川普關於我想說什麼就說什麼，但任何一位可能在閉門中出賣香港人民的總統都會令人髮指。公眾應該檢視川普對話紀錄，且我們也需要一位能為我們價值挺身而出的總統。」

Trump can say what he wants about me, but it's outrageous that any president would sell out the people of Hong Kong behind closed doors.



The public must see the transcript of Trump's call with Xi. And we need a leader who will stand up for our values. — Elizabeth Warren (@ewarren) October 3, 2019

至於在「通烏門」進展，報導指出，前任美國駐烏克蘭特使佛克爾（Kurt Volker）3日要在國會議員前作證。外傳為了促使烏克蘭調查拜登，他與另位兩名美國外交官早已替烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）起草好相關聲明。

(中時電子報)