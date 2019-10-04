即使「通烏門」案纏身，惹眾議院發動彈劾調查，美國總統川普對於要求外國政要打擊政敵仍毫無忌憚，除了烏克蘭與澳洲之外，現在更呼籲大陸也要應該對拜登父子展開調查。另外據外媒指出，事實上川普在6月與大陸國家主席習近平的通話中，就曾經提及拜登與民主黨另一位總統參選人華倫。
綜合外電報導，他相信大陸及烏克蘭應調查拜登以及他經商的兒子韓特（Hunter Biden），並表示「在大陸發生的事，和在烏克蘭發生的一樣糟糕」；至於是否會要求習近平調查拜登，川普說現在沒有，「但我們絕對可以開始考慮」。
不過，據美國有線新聞網（CNN）與英國《衛報》報導，根據兩名知情人士指出，事實上川普6月18日在與習近平的通話中，就曾討論到民調領先的拜登，以及另民主黨另一位總統參選人華倫（Elizabeth Warren）。報導指出，在此次通話後，川普為了不影響當時貿易談判進展，對香港抗爭並未多作表態。
對於川普與習之間的對話，CNN指出，白宮對此並未直接否認川普提及拜登。白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）表示，全球領導人應該要隨心與總統對話，此為讓外交維持有效的重要因素，這也是為什麼此類對話都會保持機密，「除了每次對話皆視為適當之外，我們不會對川普總統與每一位外國領導人之間的對話內容展開討論」。而大陸官員對此川普此舉讓許多陸官員感到驚訝，並表示大陸對於捲入華府政壇糾紛毫無興趣。
對此，華倫在推特上表示：「川普關於我想說什麼就說什麼，但任何一位可能在閉門中出賣香港人民的總統都會令人髮指。公眾應該檢視川普對話紀錄，且我們也需要一位能為我們價值挺身而出的總統。」
至於在「通烏門」進展，報導指出，前任美國駐烏克蘭特使佛克爾（Kurt Volker）3日要在國會議員前作證。外傳為了促使烏克蘭調查拜登，他與另位兩名美國外交官早已替烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）起草好相關聲明。
(中時電子報)
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