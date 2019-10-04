美國加州聖地牙哥上周五(27日)一名保全泰里斯(Terrance Terris)，拍到讓人看了臉紅的畫面，一對男女大白天在車子裡忘情狂戰，不但女子興奮到發出很大的呻吟聲，還將一隻腿伸出車窗外，不止是他，連路人帶小孩經過也目睹這羞羞臉的一幕。

泰里斯當天在家裡聽到屋外傳來一波波很大的呻吟聲，他好奇的出外查看，赫然發一對熱情過了頭的男女，竟然光天化日下在路旁車震，聲音是從車子裡傳來，他很快就意識到發生了什麼事，當時還有父母帶著孩子從車子旁邊經過，但是這對陷入激戰的男女卻毫無「停火」之意。於是馬上拿出手機錄影存證。

從泰里斯拍下的畫面可以看見，這對男女在車內大玩「騎馬打仗」，女子還將一條腿伸出窗外，並發出如雷的呻吟聲。「女的呻吟聲大得驚人，我不敢相信大白天會有人在路旁車震，還搖下車窗！」

當泰里斯準備開車嚇他們時，這對男女的已經辦完事，女子下車整理好衣服後，二人若無其事開車離去。

(中時電子報)