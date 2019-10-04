高雄市長韓國瑜自上任以來，檯面上酸他的政治人物首推林濁水，他儼然已成為黑韓產業鏈的代表。林濁水常以刻薄字眼形容韓國瑜，終於讓韓家軍孫大千看不下去。他批評這位綠營大老，如果韓是草包，那林濁水又是什麼呢？有些人就是為了嘲諷韓國瑜而活！

國民黨立委參選人孫大千今在臉書上表示，有些人活著的目的就是為了嘲諷韓國瑜！如果韓國瑜是草包，那麼林濁水又是什麼呢？

孫大千認為，人類因為夢想而偉大，有多少現代的科技產品，在過去都被視為天方夜譚，痴人說夢！每一位傑出的發明家所提出的許多天馬行空的創意想法，能夠成功的完成也僅僅是其中的一小部分而已。

孫大千指出，我們總是鼓勵孩子大膽的幻想，勇敢的築夢。如果連做夢的能力都沒有，人類的社會要靠什麼動力來進步呢？如果今天這樣的發明構想是來自一位普通的年輕人，林濁水也會用如此刻薄難聽的口吻來加以嘲笑嗎？林濁水想嘲笑的其實不是發明的點子好壞與否，只是想用盡各種辦法來羞辱韓國瑜吧？

孫大千最後說，還好許多偉大的發明家都不像林濁水，否則我們現在恐怕還活在石器時代吧？

林濁水不時出現黑韓言論，網友也頗有意見，「韓國瑜是照妖鏡！」、「問林濁水，菜英文所有的口誤怎麼不去酸呢？」、「選贏在來罵.林就是失意政客」、「管他是什麼包?只要能為人民做事，就是好包。」、「林是酸菜包」、「一個已經被邊緣化的冷凍人何須在意。」

(中時電子報)