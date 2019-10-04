學者批蔡政府最會卸責(張理國攝)

台灣競爭力論壇執行長謝明輝表示，蔡政府執政不行，卸責最在行，包括論文真假案、立委陳明文三百萬行李疑雲、南方澳斷橋案都無法影響蔡總統民調，原因就是蔡政府很會卸責。謝明輝說，以南方澳斷交案，蔡總統第一時間說是油罐車失火，造成橋面斷裂，就是推卸責任。

台灣競爭力論壇上午在立法院舉行「南方澳斷橋 蔡政府推卸責任知多少？」記者會。謝明輝發言時以台中工廠大火為例，強調兩名勇消喪生火窟，但蔡政府執政三年半，消防法修正了沒有，改善了救災結構了沒有。蔡總統似乎靠著「反送中」撿到槍，民調就可以高燒不退。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國說，蔡政府是究責也要分藍綠親疏的政府，所有事情發生之後，第一個動作就是趕快卸責，卸責不成就切割斷尾。例如私菸門，責任就由國安局去扛，大內總管總統府祕書長陳菊卻可以神隱；而陳明文的「掉錢門」，法務部次長蔡碧仲卻跳出來為陳開脫。他表示，蔡政府凡事卸責，這次南方澳大橋崩塌能否成為台灣橋梁安全的轉捩點，他沒有什麼信心。

銘傳大學公共事務系教授兼社科院院長紀俊臣表示，最近台中發生工廠大火，就是立法濫權的結果，立法院強勢通過多少法律，法律解決了問題沒有，並沒有。一例一休、年金改革、工廠管理無一不是立法濫權，立法院要有台灣的良心。又如私菸問題，明明涉及偽造文書、漏稅等問題，蔡政府竟可以包裝成超買，在蔡政府執政下，大事化小，小事變無事，讓公益被侵害，遭民進黨利益所凌駕。

(中時 )