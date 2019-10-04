國民黨總統參選人韓國瑜，各家民調下滑，面臨選情危機，遇過往「金身護體」截然不同。政治學博士生柯汎禧指出，韓與韓粉之間具有強烈依存關係，韓的勝選基礎建立在韓粉的「信心」上；如今，韓的失言與市政爭議，切割了他與中間選民的連帶，「鋼鐵韓粉」遭鄙視與圍剿，也讓他們全體不斷向內縮。

柯汎禧在網路媒體「思想坦克」投書《曾經有如吃下「無敵星星」，今天韓粉的信心到哪去了？》一文，表示在韓國瑜黨內民調大勝鴻海集團創辦人郭台銘17%後，自己同溫層頓時出現絕望氛圍，有人認為韓才是總統蔡英文最難纏的對手，因為他讓選舉激情化。

也正因韓國瑜彷彿「金身護體」，讓韓似乎吃了「無敵星星」，縱然多次失言、爭議，支持度仍堅不可摧；也正因此，韓與韓粉能繼續對外藉無論、嘲笑置若罔聞。但這一切，在7月中旬韓民調暴跌後，出現了改變。

柯汎禧強調，更重要的是，在韓國瑜民調不斷走跌，迄今甚至跌破3成後，「網路、新聞對韓國瑜、韓粉的大量包圍與訕笑，也孤立了韓粉的群體，甚至也鬆動了韓粉原先的自信。」明顯可見，韓近來的「自爆」，已摧毀了藍營群眾與韓粉的「自信」，也摧殘了韓的勝選基礎——韓粉向外擴張的能量。

至於綠營該如何「對付」韓粉？柯汎禧指出，韓粉所需要的不是「說服」，只要在韓國瑜出現施政缺口的當下，正面迎戰消解韓粉信心，繼續將韓粉群體限縮，便能趁勝追擊力求當選。

(中時電子報)