曾因指控蔡博士學位涉作假挨告的旅美學者林環牆轉發徐永泰論述，並說「事情走到今天，蔡英文是假博士已是再清楚不過了。」(林環牆FB)

總統蔡英文「論文門」愈燒愈大，旅英牛津博士徐永泰親赴倫敦政經學院（LSE）圖書館，調閱蔡博士論文，並提出多項重要質疑。他日前再發表第三篇論述，分析蔡英文神秘論文的重重問題。曾因指控蔡博士學位涉作假挨告的旅美學者林環牆轉發徐永泰論述，並說「事情走到今天，蔡英文是假博士已是再清楚不過了。」

牛津大學博士徐永泰日前發表對總統蔡英文博士論文的讀後感，遭蔡英文回應「隔行如隔山、評論要謹慎。」徐永泰昨日再度發出第三篇讀後感，提出更多點質疑蔡英文論文內容檢查也不合格。

台大法律系榮譽教授賀德芬及旅美學者林環牆指控蔡英文「偽造論文及證書、用假的學位證書做副教授、假博士」，而後蔡也對兩人提出告訴。林環牆轉發徐永泰讀後感，並說「我們的徐永泰牛津博士發表第三篇論述，分析蔡英文神秘論文的重重問題。事情走到今天，蔡英文是假博士已是再清楚不過了。但我要提醒各界，倫敦大學配合掩護蔡英文的層級，已確定是無上限。只有訴諸英國媒體，以及施壓政大、東吳公開蔡英文的人事檔案，才有辦法讓所有邪惡繩之以法！」

網友留言「這要用英國的司法下去查 才有機會明暸 否則很難 共犯結構太大太多 用權用利就可能被收買了 希望這世上還有公平正義可言」、「目前最能查出真相方法除了訴求英國媒體外，最簡單就是像英國司法部門檢舉，甚至提告，否則套句阿扁講的話，『就我好運，不然要怎樣』」、「可以發起一人一信到倫敦大學政經學院要求真相嗎?有沒有效果??」

對於「論文門」事件仍持續延燒，蔡英文除提告外，9月22日受訪時也重申好幾遍「學位是真的」，並表示「35年前的教育部絕對不是民進黨的，也不是蔡英文的。」

(中時電子報)