交通部中央氣象局3日舉行「彭佳嶼氣象站作業110年紀念暨新站房啟用典禮」，氣象局表示，彭佳嶼氣象站增設有閃電落雷偵測設備，也正建置岸基測波儀及高空氣象自動觀測系統等先進設備中，另亦建置有強震儀、全球導航衛星系統(GNSS)，是捍衛臺灣本島，監測由北往南移動災害性天氣系統的前哨站。

氣象局副局長鄭明典表示，彭佳嶼的氣象觀測始於1909年，由當時日治總督府設立彭佳嶼燈台測候所；1936年為加強氣象作業新增高空氣球觀測，並將氣象觀測與燈台業務各自獨立，而設立彭佳嶼測候所。日治之後業務與站名多次更異，於1989年定為現站名，房舍亦曾於1982年大修，但因環境影響與業務擴充，2015年啟動站房整建，歷時4年於今年完成。

鄭明典表示，彭佳嶼位於基隆東北方約60公里處，周遭為我國重要漁場，也是候鳥過境常經途徑，更位居太平洋西岸海、空航線樞紐位置，為監測天氣的要點，為海上作業與國際航線飛航安全，提供重要的海、氣象資訊。

氣象局負責氣象觀測的組長李育棋透露，要到彭佳嶼，不是一件簡單的事，原紀念與啟用典禮規劃於今年6月辦理，均因天氣、海象因素4度延遲。彭佳嶼島上並無一般居民，亦無固定海空運航班，駐守人員除與親人聚少離多外，生活所需皆靠由本島運補而來，人員交接時常因天氣因素打亂，有時需延遲數日，此時人員只能靠備用糧食、罐頭度日，感謝島上駐守同仁，竭力守護臺灣北界疆域。

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