王瞳與馬俊麟因合作民視《大時代》，從7月起就傳曖昧風波，但戲劇殺青後，卻戲散人沒散，馬俊麟老婆對王瞳提告「侵權」並求償4百萬，引爆雙方激烈交鋒，而對王瞳不離不棄的艾成，雖然是看了記者會才知道「馬王關係」，不過艾成也向媒體坦言，他曾感受到女友的曖昧行為「但因為我愛她所以不敢問」。

王瞳昨頂素顏、憔悴開記者會。（圖／本報系資料照片）

王瞳與馬俊麟昨聲淚俱下開記者會，王瞳落淚表示：「我知道我做錯了」，馬俊麟則脫帽鞠躬道歉：「沒控制好感情」，儘管艾成昨天看記者會才知道「馬王關係」，不過他仍隔空對王瞳喊話永遠都在「錯了悔改就好，人生不怕重來，重新再來，永不放棄，我絕對原諒。」

艾成、王瞳戀情長跑8年，如今感情陷危機，根據《ET Today》報導，艾成坦言有感受到他們（馬俊麟、王瞳）的曖昧「但因為我愛她所以不敢問她」，坦言曾懷疑過、失落哭過2、3次，不過艾成仍選擇相信，全力支持王瞳。

(中時電子報)