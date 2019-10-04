北市府每年在雙十國慶都會推出「嗡嗡包」，全新第5代嗡嗡包4日亮相，大容量的手提後背兩用背包，首度加增1條「＃♥TAIPEI」織帶，國慶日當天在市府前市民廣場早上6時30分發放兌換券，8時憑券領嗡嗡包，限量3000份送完為止。

首度亮相的第5代嗡嗡包，整體設計簡約大器，包體為大容量的手提後背兩用背包，為歷代嗡嗡包容量最大的一款，手提把上附有固定扣，手提功能讓通勤族進出大眾運 輸時更加便利，也提高包包的安全性，相較第4代嗡嗡包，第5代兩側還有口袋，增加收納空間，更加實用。

今年的包體跳脫以往單色包款的設計，巧妙 融入國旗紅藍白三元素，以沉穩深藍為中心、加上米白色的基底以及國旗 飄揚的意象，設計出簡約的「TAIPEI」字樣，希望大家背著包包的同時， 也有如國旗飛揚般的精神奕奕。

北市民政局說明，雙十節當日將於市民廣場限量推出3000個第5代嗡嗡包，早上6時30分開始發放兌換券，7時30分舉行升旗典禮，8時開始憑券兌換嗡嗡包。

民政局長藍世聰表示，第5代嗡嗡包連市長柯文哲都很喜歡，去年分紅、藍2款，今年只有唯一款式，希望拿到嗡嗡包的民眾都能珍惜、好好收藏。

今天帶著嗡嗡包亮相走秀的「學姐」、北市府副發言人黃瀞瑩說，嗡嗡包的大容量設計，除了是上班、上學的必備包款外，放入運動衣物仍是空間有餘，十分適合放學下班後即刻去運動的朋友們。

(中時 )