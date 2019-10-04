秋天小精靈就在動物園！涼爽秋天正來臨，每年到這時節，總有一群神秘的昆蟲悄悄現身北台灣，牠們就是俗稱「豆娘」的「亞東細蟌」。屬於細蟌科身形嬌小的「亞東細蟌」，喜歡棲息在茂密的草叢處和池塘、沼澤等靜水域，如果沒有張大眼睛仔細尋找的話，就很容易忽略掉這些像精靈般細緻的小小蟲訪客唷！

「亞東細蟌」第8節背側為黑色，第9節為藍色，這些藍色區域呈現『凸』字形。（台北市立動物園提供）

「亞東細蟌」主要分布在中國、日本、朝鮮半島和俄羅斯，在台灣的分布零星狹窄，牠們主要棲息於台灣北部及東北部低海拔地區，每年成蟲集中於9月到10月間出現，由於出現的月份和時間較晚的關係，曾被誤認為是稀有物種。

秋天限定的神秘訪客～「亞東細蟌」現身動物園。（台北市立動物園提供）

雄蟲的外觀神似同為細蟌科的「青紋細蟌」，因此民眾時常被搞得暈頭轉向，其實區分兩種細蟌的訣竅就在於觀察牠們腹部的末三節，「亞東細蟌」第8和10節背側為黑色，僅腹面藍色，第9節全藍色，這些藍色區域呈現『凸』字形；「青紋細蟌」第8節背側為水青色，第9節背側有黑色斑紋，僅腹側為藍色。「亞東細蟌」和「青紋細蟌」的出現季節也不一樣，雖然都是細蟌科的一員，但前者在台灣僅短暫出現於秋季，後者則全年皆可看見，下回如果在台灣北部看到牠們時，記得注意腹部末三節的顏色特徵，透過這些小秘訣，就可以清楚的分辨牠們囉！

雄蟲的外觀神似同為細蟌科的「青紋細蟌」。（台北市立動物園提供）

「亞東細蟌」的雄蟲經常出現於水田、池塘、沼澤等靜水域；雌蟲則多隱藏於水域的附近草地中；稚蟲對水質較為講究，因此較少現身鄉間溝渠及城市內的水域。位在台灣北部的台北市立動物園，園區內的環境恰巧符合「亞東細蟌」的生長要件，因此每年一到入秋時分，都能在水池邊和茂密草地上看見牠們的身影。有些蜻蜓如綠胸晏蜓、紅脈蜻蜓、長尾蜻蜓和秋紅蜻蜓也如後鳥一樣遷移，在秋天時會有少量遷移到台灣，亞東細蟌是少數會遷移的豆娘。

目前正是欣賞「亞東細蟌」的好時機，另外動物園新開放的熱帶雨林館戶外展場水池上可以見到全身黑藍色的藍黑蜻蜓、大華蜻蜓、紫紅蜻蜓、善變蜻蜓、猩紅蜻蜓等，種類眾多，提醒想要一睹「亞東細蟌」風采的民眾，不妨趁著周末假期來一趟動物園之旅，沿著，今年可不要錯過了，微涼秋日一起來動物園賞蟌吧！

屬於細蟌科身形嬌小的「亞東細蟌」，喜歡棲息在茂密的草叢處和池塘、沼澤等。（台北市立動物園提供）靜水域

(中時電子報)