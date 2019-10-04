大陸官媒新華網今天發表〈新時代、新典範、新航程──寫在中俄建交70周年之際〉文章指出，1949年10月2日，中華人民共和國成立第二天，蘇聯即宣布承認。次日，正式建交。70年來，陸俄開創性建立「不結盟、不對抗、不針對協力廠商」的新型國家關係。進入21世紀，雙方簽署具有里程碑意義的《中俄睦鄰友好合作條約》，將「世代友好、永不為敵」的理念以法律形式確定下來。

文章表示，在建交70周年的重要歷史節點，習近平主席和普丁總統共同宣布，將兩國關係提升為「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」。

華東師範大學俄羅斯研究中心主任馮紹雷說，兩國元首之間全面而密切、坦誠而有效的直接交往，為陸俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展作出重要引領。

習近平2013年就任國家主席以來，8次訪問俄羅斯，同普丁在雙邊和多邊場合會晤30餘次。2019年4月26日，第二屆一帶一路國際合作高峰論壇期間，習近平特意選在北京友誼賓館同普丁總統見面。友誼賓館曾是當年用智慧和汗水幫助大陸奠定工業化基礎的許多蘇聯援陸專家住所。

文章稱，在兩國元首戰略引領和親自推動下，雙方傳統領域和新興領域合作齊頭並進，大陸連續多年保持俄羅斯最大交易夥伴地位。去年，陸俄雙邊貿易額歷史性地突破1000億美元，增幅達27.1％，增速在大陸前十大交易夥伴中位列第一。兩國正朝著兩國元首共同確定的2024年實現2000億美元雙邊貿易額的目標前進。

中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志說，陸俄經貿合作在規模和品質上不斷實現新突破，結構持續優化，內生動力不斷增強。

文章指出，陸俄原油管道及其複線順利運營，陸俄東線天然氣管道即將建成供氣；兩國邊境首座公路橋「黑河公路橋」、首座鐵路橋「同江鐵路大橋」成功合龍；遠端寬體客機、重型直升機聯合研製工作有序推進；北斗和格洛納斯衛星導航系統開展深度合作……陸俄在能源、交通、農業、航空航太等領域一系列重大合作項目穩步推進。

「全方位、深層次、多領域的陸俄互利合作格局正在形成。」中國現代國際關係研究院前院長季志業說，陸俄兩國及相關地區國家間的合作潛力將得到進一步釋放。

文章強調，俄羅斯外交部長拉夫羅夫說，俄中保持著「最密切的聯繫」。兩國外交部相關司局每年舉行約40至50次磋商。陸俄將繼續堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，堅決反對單邊主義、霸凌主義，宣導多邊主義和開放型世界經濟。正如大陸國務委員兼外交部長王毅所說：「只要中俄站在一起，世界就多一分和平，多一分安全，多一分穩定。」

(中時 )