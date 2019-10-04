去年10月家住台南的鄒姓男子，在臉書社團發現有網友張貼高雄市長候選人韓國瑜「八不政策」競選文宣的讚賞貼文，竟在該文下留言「第五點就打臉了！左營一票2500大寮2000大樹1800唉」，引發討論，經網友報警處理，鄒某坦承捏造不實言論，但辯稱這是言論自由。台南地院認為，鄒某違反選罷法散布謠言罪，處刑4月，得易科罰金，褫奪公權1年，全案還可上訴。

判決書指出，鄒某去年10月19日凌晨在台南住處，登入臉書「劍華社」社團網站（當時社團成員約5 萬名），發現黃姓網友前一天深夜張貼高雄市市長候選人韓國瑜的「八不政策」競選文宣（第五點為「不買票、不請客、不送禮」）的讚賞貼文，即以暱稱在該貼文下張貼「第五點就打臉了！左營一票2500大寮2000大樹1800唉」的留言。

隨即有程姓網友回覆，「真假，我燕巢怎麼沒收到」；鄒並未澄清，繼續讓這則買票留言及回文狀態，供網友瀏覽，5天內共有200人次分享心情、35則留言，經網友發現向高雄警方報案，警方循線查獲法辦。

訊據時，鄒某坦承，該留言係針對競選文宣第5 點隨機寫下的「幹話」；之後他更進一步說明，「幹話」係指「不實在的話」。不過，他否認違反選罷法，也沒有使韓不當選的意圖，他張貼買票謠言留言屬言論自由，屬刑法第310 條的善意言論保障範圍，更何況韓也沒有對他提告，還當選市長，顯然該留言並未影響選情。

不過，合議庭認為，依貼文、留言與回文全體文意，均能理解該買票留言指訴候選人團隊有賄選行為，難以免除責任；同時，鄒某指訴韓的競選團隊有賄選行為，客觀上足以使支持與敵對方因其指訴而為相關影響投票意向的行為，已生損害公眾或他人者外，擾亂影響選舉。

合議庭審酌，鄒某為大專學歷且有社會工作的青壯年，應能理解選舉制度與語言責任，竟於選前就選情激烈的高雄市長選舉為此擾亂選舉秩序的謠言，所為顯然不對，因此處刑4月。

(中時 )