F.I.R飛兒樂團成員陳建寧、阿沁、Lydia近日錄中視《飢餓遊戲》，擔任神秘嘉賓，Lydia清唱一小段就讓眾人耳朵懷孕，王仁甫更力讚，「好有力量又有穿透力。」上益智實境節目要玩遊戲才應景，F.I.R入境隨俗，三人一組PK飢餓三帥，兩邊進行翻杯子連線比賽，陳建寧自信滿滿，「我們算是音樂人，但我們也會玩遊戲。」王仁甫不甘示弱，「我們要拚了，音樂輸他們我們OK，但遊戲不能輸他們。」

該集來賓還有吳大維，他透露，「以前都可不吃早餐，但來錄影看到什麼都想吃。」飢餓感更激出他的爆發力，戰力十足，其中一關遊戲，他和孫協志一隊，孫還戴起金色捲髮反串女生，兩人格外有默契，孫協志讚他，「腦袋超好，大至發電區域，小至卡通他都知道。」不光有常識。吳大維玩遊戲也有慧根，很能掌握眉角，知道王仁甫玩遊戲擅長心理戰，他也懂得提防，大獵殺時還趁孫協志沒有防備偷襲，雖然不常上遊戲節目，但完全是黑馬等級。

吳大維（左）和孫協志一隊。（中視提供）

梁赫群、小優、潘映竹、短今、丘俊鑫、貝童彤也參與該集錄影，一行人到金山闖關，一邊介紹在地美食和景點。《飢餓遊戲》周日晚間8點中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )