上班族為求方便，早餐常吃富含澱粉、油脂的燒餅、油條、水煎包等食物，營養師警告，攝取過多的澱粉及高油脂是減肥的大忌，恐讓你越吃越肥！相較於燒餅、油條、水煎包，比較推薦蛋餅為最佳早餐。

聯合《元氣網》報導，晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎表示，燒餅、油條、水煎包除了高醣還油炸，而且別輕忽水煎包內餡其實超油，若再配上甜豆漿或大冰奶，長期吃鐵定會胖。

若想減肥又戒不掉澱粉，營養師推薦蛋餅是比較好的選擇，由於蛋餅皮含有蛋白質，澱粉含量較少，因此只要不放過多的油或其他內餡，負擔的確比較小。

營養師也建議外食族，早餐盡量吃高纖及蛋白質食物，例如地瓜加高纖無糖豆漿、黑咖啡，或是生菜沙拉加茶葉蛋等，這些不僅在便利商店就買得到，營養也比較均衡；午餐則以非精緻澱粉為主，例如地瓜、玉米、南瓜，飯後可以再吃點水果，就能避免澱粉攝取過量，降低肥胖風險。

(中時電子報)