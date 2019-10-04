永和淯薪托嬰中心年初爆發老師涉嫌虐打幼童，新北市府開罰淯薪14萬罰鍰，並公告主任、教師姓名，但衛福部以案件進入刑事撤銷行政處分，涉案人員姓名從衛福部網站消失40天，引發家長不滿；民進黨新北市議員張維倩提出法部函釋打臉衛服部，該案具維護公共秩序作用，行政機關仍得裁處。昨衛福部已悄悄重新公告。

張維倩在今年初揭發淯薪托嬰中心涉虐打幼童一案，無辜幼童遭老師拿鍋鏟打幼童腳底板影片，引發全國民眾激憤，張維倩也盤點出民間托嬰中心管理疏失、嬰兒保護與托嬰中心評鑑等問題。

當時新北市府對淯薪開罰14萬元，並依兒少法上網公告涉案人員姓名，但涉案教師向衛福部提出訴願，衛福部以案件進入刑事程序，一事不二罰原則撤銷新北市府行政處分，涉案教師姓名被衛福部從公告上撤下。

家長控訴，當初發現姓名被撤銷都很生氣，這樣其他家長、托嬰中心可能都查不到相關資訊，可能讓更多人受害。

張維倩直指，法律原則一事不二罰，但法務部2018年8月22日，曾針對北市另一案件提出函釋「行為應處以其他種類行政罰或得沒入之物而未經法院宣告沒收者，亦得裁處。」也就是罰鍰外行政罰，因兼具維護公共秩序作用，為達行政目的，仍得裁處。

張維倩強調，法令規範是要保障民眾的權益，而非以刑法來排除行政法，希望此案的結果能做為各種虐童案件的借鏡。

新北市社會局長張錦麗表示，當初市府擔心刑事案件偵查空窗期間仍繼續擔任托嬰中心托育人員等行政目的，市府網站的公告未撤銷，也已函請新北地檢署儘速偵辦，並將偵辦結果告知社會局以利後續處分。

(中時 )