長榮航空一名李姓女空服員戀上一名林姓人夫，儘管遭正宮怒告小三，還在收到出庭通知單的隔天，與林男一同爽遊奧地利、維也納10天，遭新竹地院判決須賠償林妻40萬元。

判決書指出，48歲林妻是國中老師，1999年與林男結婚，婚後與有2男1女，原本家庭幸福美滿，卻在2017年底發現丈夫外遇李姓空姐，2人還公然出遊，拍攝勾手、緊靠、搭摟等親密照片，李女甚至穿長榮制服與林男合影的沙龍照，貼在冰箱上，林妻憤而提告，並求償70萬元。

據「三立」報導，新竹地院調閱出境資料，發現2人同遊多次，而最近一次則是在今年6月間，並查出林男曾要求妻子對李女撤告，因林妻不肯而遭拳腳相向，隔日還帶著李女飛往奧地利、維也納爽遊10天。

李女在法院審理時否認林男交往，辯稱自己是空服員，有免費機票可以使用，當然會有頻繁入出境紀錄，林男因是餐飲業高階主管，經常要出國考察，2人只是在境外相遇共賞夜景。

(中時電子報)