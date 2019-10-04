蔡英文總統4日南下屏東展開拜廟行程，首站到潮州四春三山國王廟，期間不忘為明年大選替自己、立委及民進黨拉票，而會後在媒體聯訪中，有記者詢問韓國瑜在臉書質疑她守護台灣的方式是詐騙，對此，她回嗆：「他講這些有公信力嗎？」

蔡英文在媒體聯訪中炮火猛烈，除批評韓國瑜無公信力外，在另一記者詢問對韓國瑜在臉書上說自己從選舉開始就沒有罵過任何人、這是場骯髒選舉等言論，她承接上一題再次回嗆：「他不是剛剛才罵過我了嗎？」

而嗆完韓國瑜後，她再嗆柯文哲。面對記者提問，對於柯文哲批評陳菊是民主的罪人，還說「上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」等話，有什麼看法，她說，她覺得柯市長說話要更謹慎一些，他自己也說，抹黑別人不會讓自己更乾淨。

至於明年總統大選民進黨是否推出「蔡賴配」，蔡英文並無把話講死，她打太極地說，民進黨很團結，溝通沒有問題，我們也希望在最適當的時間提出最適當的人選。

(中時 )