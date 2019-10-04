王瞳與馬俊麟爆出不倫戀，原本王瞳帶著媽媽和阿姨尋求解釋，未料王瞳阿姨竟失控飆罵馬俊麟和老婆梁敏婷，這讓正宮難掩怒火，公開爆發口角影片，此舉讓知名音樂人許常德大表無奈，直言：「低俗家教會把外遇事件擴大成公憤」。

影片曝光王瞳阿姨飆罵梁敏婷對話，「妳都沒有錯，妳老公會往外面跑？妳老公為什麼在家得不到溫暖啊，都是妳老公在找我們王瞳耶，妳自己應該好好反省反省」，對此許常德表示別人老公得不到溫暖，不表示此時介入就不是小三，坦言比起馬俊麟，阿姨才是打趴王瞳的關鍵推手，此外王瞳母親下跪道歉，無疑顯示出對女兒的溺愛，也只是一昧護著女兒，讓許常德感概：「低俗家教會把外遇事件擴大成公憤」。

許常德臉書全文。（圖／許常德臉書）

對此網友也紛紛留言回應：「阿姨乃是史上第一豬隊友」、「這樣的家教教出這樣的人，一點都不覺得自己有錯」、「有些人就是千錯萬錯，都是別人的錯，自己都沒問題」。

(中時電子報)