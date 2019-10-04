京都大學的研究小組分析了約100年前至今留有記錄的821隻黑猩猩後確認了，日本國內飼養的黑猩猩平均壽命約為28歲。雖然海外曾有報告指出，被人類飼養的黑猩猩壽命約23歲，但似這次一樣的大規模研究還是全球首例。

《朝日新聞》報導，研究小組的調查始於日本的馬戲團於1921年留下的最古老的飼養記錄，一直到2019年3月有飼養記錄的1017隻黑猩猩，從牠們的出生地以及出生、死亡的年分，分析每隻黑猩猩的壽命。

結果平均壽命為28.3歲（公猩猩30.3歲，母猩猩26.3歲）。 由於有2成以上未滿1歲就死亡，若排除此影響，從存活至1歲以上的黑猩猩來計算的話，平均壽命為34.6歲（公猩猩35.7歲，母猩猩33.4歲）。活到50歲以上的有5隻公猩猩，10隻母猩猩。最長壽的公猩猩為68歲，母猩猩為59歲。

以月分來分析其死亡的數目時發現，死亡最多的依序為1月、2月、12月，黑猩猩較常在冬天死亡。研究小組指出，黑猩猩原本生活在熱帶地區，冬天死亡很可能是受到日本冬季寒冷、乾燥的影響，故在飼養時應多注意。

該研究小組的靈長類學教授平田聰指出，過去曾有報告指出人類飼養的黑猩猩平均壽命約23.1歲，但其原始數據並不確定。野生的情況下，會隨其棲息環境和群體組成而變化，壽命從12.9歲到32.8歲都有，差距頗大。

平田表示，「今後還想詳細調查飼養環境、經歷和死因等，並與人類做比較。」此研究成果4日已刊載在國際學術期刊《Primates》（靈長類動物）。

(中時電子報)