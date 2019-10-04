美國總統川普當地時間3日表示，中國應該考慮調查拜登（Joe Biden）父子。此前，他亦再次呼籲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對這個他最大政治對手之一重啟調查。

川普離開白宮時表示，中國應該開始調查拜登父子，因為在中國發生的事情與在烏克蘭發生的一樣惡劣。

被問及是否已要求中國國家主席習近平調查，川普回應指，「沒有，但這絕對是可以開始思考的事。」

川普和私人律師懷疑拜登之子亨特在中國的業務涉及貪污，但目前沒有證據顯示，拜登從兒子的業務中有金錢上的得益。

川普已經因為據傳施壓烏克蘭干涉美國選舉，而遭到國會彈劾調查。據指，川普為確保連任並向政敵施壓，7月25日致電澤連斯基，強力要求對方敦促當地司法機關調查拜登的兒子亨特在烏克蘭的商業活動。亨特2014年4月至2019年初曾擔任烏克蘭大型天然氣公司Burisma的董事。

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