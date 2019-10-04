中研院院士、台師大心輔系講座教授曾志朗。（李侑珊攝）

台灣師範大學與美國耶魯大學哈斯金實驗室共同成立「大腦發展與學習聯合實驗室」（NTNU-Haskins Joint Laboratory of Brain Development and Learning），雙方首個研究計畫擬為嬰兒學習語言，美國團隊研究6個月大的台灣寶寶，初步研究結果顯示6個月嬰兒不到一分鐘就學會物體和聲音的連結，是超強的學習機器。

台師大與耶魯大學哈斯金實驗室共同成立的「大腦發展與學習聯合實驗室」，4日在台師大舉行揭幕儀式。中研院院士、台師大心輔系講座教授曾志朗2015年獲哈斯金實驗室董事會延攬，成為9名董事之一，協助規畫與指導機構研究發展與運作。

台師大表示，哈斯金實驗室是一個獨立實驗室，成立於1935年，附屬於美國耶魯大學，主要研究人員為獨立研究者，或是來自耶魯大學、康乃狄克大學等大學的研究人員，是個跨國、跨領域的研究機構，在語音知覺（speech perception）及閱讀發展（reading development）領域，是全球公認引領這兩個研究領域的重要學術機構。美國國家科學院院士理查艾思靈（Richard Aslin）教授擔任聯合實驗室諮詢委員。

台師大表示，艾思靈院士正與台師大合作，利用近紅外線血氧監測系統儀器，以6月齡台灣寶寶為對象，探討跨感官刺激連結與預測的大腦學習機制。初步研究結果顯示6個月大寶寶可以在不到一分鐘的時間就學會物體和聲音的連結，反應6個月大寶寶是超強的學習機器。這項能力是否能夠成為預測嬰幼兒認知和語言發展的早期生理指標。

曾志朗提到，耶魯大學哈斯金實驗室目前重點發展項目之一，是利用近紅外線血氧監測系統(fNIRS)儀器，透過測量血氧濃度變化來推估大腦活動，fNIRS裝置輕巧、攜帶方便，甚至可以直接穿戴在身上，因此很適合用來量測嬰幼兒的大腦活動。

耶魯大學哈斯金實驗室本次與台師大共同成立實驗室，團隊成員還囊括中央研究院、陽明大學、中正大學與中央大學，曾志朗期許，這個聯合實驗室的建立，不只研究成果能應用於學術及醫學領域，更計畫將實驗室做為推動亞太各國全球閱讀素養的連結站及數據整合分析的工作站。

(旺報 )