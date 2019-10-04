台灣同志大遊行「同志好厝邊：彩虹大使發佈記者會」 11:232019/10/04 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣同志大遊行今日舉行「同志好厝邊：彩虹大使發佈記者會」。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今年邀請創作歌手HUSH擔（右）任彩虹大使。（趙雙傑攝） 第17屆同志大遊行將在26日登場，今日舉行「同志好厝邊：彩虹大使發佈記者會」，遊行總召鄭智偉表示今年適逢台灣「同婚元年」，同志運動也要邁向下一個階段，今年邀請創作歌手HUSH擔任彩虹大使，希望用正面的態度和經驗來鼓勵同志社群，增加社會大眾對於同志的了解，做彼此的好鄰居。 (中時 ) #同志 #大使 #彩虹 #遊行 也許您會感興趣 推薦閱讀 警方反對10.1集會遊行 民陣上訴被駁回 12:182019/09/30 兩岸 十一遊行被駁 港人仍串聯上街 04:102019/10/01 焦點新聞 民陣上訴遭駁回 港人今串聯遊行 01:132019/10/01 兩岸要聞 日女遺失手機 警剛陪回頭找 國人已路不拾遺送招領 17:172019/10/01 社會 潑漆案 陳友達7嫌獲交保 17:472019/10/01 社會 統促黨民俗活動遭警驅離 張安樂違遭函辦 18:412019/10/01 社會 兩制方陣台、港花車 傳遞政治味濃 04:092019/10/02 焦點新聞 港升旗室內觀禮 示威使經濟承壓 04:092019/10/02 焦點新聞 逾10萬港人上街 警嚴陣以待 04:102019/10/02 兩岸要聞 港府升旗室內觀禮 泛民派抬棺抗議 04:102019/10/02 兩岸要聞 生活熱門新聞 沒有選擇波音737MAX，張國煒：「我很神吧！」 - 生活 - 工商 夫6年來不行房人妻崩潰求救 網一看內文...事情不單純 - 生活 周末轉涼東北部注意大雨 下周恐生颱 - 生活 公貓爽吃5母貓後虛脫吊點滴 事後表情笑翻百萬人 - 生活 高雄澄清湖竄大蟒蛇 消防員奮戰畫面曝光...網嚇呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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