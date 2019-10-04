今年邀請創作歌手HUSH擔（右）任彩虹大使。（趙雙傑攝）

第17屆同志大遊行將在26日登場，今日舉行「同志好厝邊：彩虹大使發佈記者會」，遊行總召鄭智偉表示今年適逢台灣「同婚元年」，同志運動也要邁向下一個階段，今年邀請創作歌手HUSH擔任彩虹大使，希望用正面的態度和經驗來鼓勵同志社群，增加社會大眾對於同志的了解，做彼此的好鄰居。

(中時 )