台中市消防局持續進行殘火處理，並出動重機具開挖及清除火場內餘燼。（王文吉攝）

台中市消防局持續進行殘火處理，並出動重機具開挖及清除火場內餘燼。（王文吉攝）

檢警消勘驗後到附近工廠商界處所，與相關人等了解案情，即分頭離去。（王文吉攝）

台中市大雅區紙器廠火警，造成2名警消不幸殉職，由於受災面積廣達4000平方公尺，消防員漏夜進行殘火處理。台中地檢署檢察官廖育賢與警方、消防鑑識人員4日上午重回現場勘驗，針對勘驗過程及結果，廖育賢未多作說明，僅表示由襄閱說明，約在10時左右驅車離去。

百慕達紙器廠大火，延燒群峪物流中心，再度爆出農地工廠問題，同一範圍內鋁門窗、鐵皮工廠都暫停營業。台中地檢署檢察官廖育賢上午9時20分到場，與台中市消防局火調科人員、台中市警察局鑑識中心、豐原警局鑑識小組等進入火場，勘驗起火點、警消殉職位置等，記者詢問勘驗過程，廖育賢僅表示由襄閱說明。

檢警消在火場裡外勘查約30分鐘後，進入附近工廠商界處所，與相關人等了解案情，面對媒體追問，廖育賢不發一語，約在10時左右驅車離去。現場調度重型機具開挖並清除火場餘燼，消防水車在場戒備，防堵死灰復燃。

(中時 )