藝人徐乃麟控告大龍蝦數位國際子公司中弘公司負責人曹米芳、總經理蔡志龍，爆料他賣屋詐財涉嫌加重誹謗一事，台北地檢署4日傳喚徐乃麟到庭，徐表示，他把所有事實經過，房子買賣所有的證據資料，都提供給檢察官，只要誹謗不實的每一個他都告，現在是電子科技時代，要講每一句話請慎重。

徐乃麟是在庭訊後表示，上次出庭是告楊強蓉加重誹謗，這次則是告曹女及蔡男，以證人身分到庭，陳述所有賣屋等事情的過程，並已把房子買賣所有證據資料提供給檢察官。

至於楊強蓉與她的委任律師另爆料，指徐乃麟承認確實有與女密友董子綺之間的對話錄音，並稱徐乃麟在錄音中，指自己與董子綺是男女朋友，有發生過關係一事。徐乃麟強調，所有的爆料內容都是不實的，會與律師研究是否也對楊強蓉的律師提告。

另外，自稱是徐乃麟在北京投資事業遭詐騙的被害人，提告的李小姐。徐乃麟說，叫李小姐出來，來問問她，叫她把整個錄音帶，現在請檢察官要對方提供完整錄音，全部陳述出來，是怎麼講的，很簡單嘛！他常在講，「凡走過必留下痕跡」現在是電子科技時代，要講每一句話請慎重。

(中時 )