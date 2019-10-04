台中市大雅鐵皮工廠大火，2名消防人員殉職，台中市政府4日祭出鐵腕，拆除霧峰區一處違法鐵皮工廠，承租者林小姐哭訴，不難想像一定跟昨那件有關，實在很無奈。（黃國峰攝）

台中市大雅鐵皮工廠大火，2名消防人員殉職，台中市政府4日祭出鐵腕，拆除霧峰區一處違法鐵皮工廠，承租者在大批拆除的鐵皮中，搶搬辦公室物資。（黃國峰攝）

台中市大雅區鐵皮工廠大火，造成2名消防人員救災時殉職，台中市政府4日祭出鐵腕，強力拆除霧峰區一處農地的違法鐵皮工廠。（黃國峰攝）

台中市大雅區違法農地工廠3日發生火警，造成2名警消殉職，引發外界對違章工廠的爭議。台中市政府宣示執法決心，4日即派員強力拆除霧峰區乾溪路一間農地工廠，都發局都市修復工程科長謝國基指出，這間工廠今年3月間遭舉報、屬於新建違章，早列入優先拆除名單。

早上9點45分，都發局派出的怪手將鐵皮工廠大門、外牆逐一拆除，展現市府鐵腕，而站在一旁觀看的林姓業者無奈說，自家是做白松露生技研發，今年7月開始、以每月4萬元租金租下這間占地500平方公尺的鐵皮工廠，當時房東根本未告知是違章，直到8月時都發局找上門才知道。

眼睜睜看著200萬元投資裝潢的工廠被怪手一一拆掉，林姓業者不斷與拆除人員溝通、盼能將內部的物品搬離，她說，事前完全沒被告知要來拆，接一早獲通知開車趕往工廠時幾乎快哭出來，但也只能面對、解決問題，希望將損失降到最低。

外界質疑台中市昨天發生火警造成2名警消殞命，今天就大動作拆除違章工廠，業者認為「要說沒關係也不可能，但倒楣遇到了，也只能面對」。謝國基則強調，都發局每天都有排定違章拆除作業，絕非為了單一事件才做出的宣示動作。

謝國基說，今年3月間接獲這間農地違建的舉報、4月認定為違建並要求勒令停工，但地主仍持續興建，6月時地主要申請合法、但8月間遭駁回，當時即要求地主9月底前必須自行拆除，因地主未拆除，排入優先拆除名單。

謝國基強調，目前台中市農地上違建約有5000多件，全台中市的違章則有8萬7000多件，每月都發局拆除件數約2、300件，但每月接到的舉報案件多達6、700件。

(中時 )