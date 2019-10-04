《新京報》報導，消息人士表示，香港行政會議今(10／4)早將召開特別會議，討論政府引用《緊急法》事宜，並按此法賦予之權力，盡快頒布《禁蒙面法》。據報導，一切籌備該法例的工作已到達最後階段。

報導指出，大陸10月1日國慶日時，香港社會出現的情況已經可以列入可引用《緊急法》的混亂情況，但強調並不意味香港進入緊急狀態，雖然香港政府曾考慮執行問題，但認為現時社會有一定共識，《禁蒙面法》可以賦予警方更大權力，應付示威。一旦《禁蒙面法》通過後，可立即實行。

(旺報 )