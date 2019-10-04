香港行政會議今召開特別會議 將速推禁蒙面法 14:032019/10/04 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港示威浪潮持續。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《新京報》報導，消息人士表示，香港行政會議今(10／4)早將召開特別會議，討論政府引用《緊急法》事宜，並按此法賦予之權力，盡快頒布《禁蒙面法》。據報導，一切籌備該法例的工作已到達最後階段。 報導指出，大陸10月1日國慶日時，香港社會出現的情況已經可以列入可引用《緊急法》的混亂情況，但強調並不意味香港進入緊急狀態，雖然香港政府曾考慮執行問題，但認為現時社會有一定共識，《禁蒙面法》可以賦予警方更大權力，應付示威。一旦《禁蒙面法》通過後，可立即實行。 (旺報 ) #香港 #會議 #報導 #政府 #禁蒙面 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風「米塔」來襲 第二作戰區做好防災整備 11:402019/09/30 軍事 道歉了 潑紅漆男向何韻詩道歉 19:142019/09/30 社會 香港時代革命戰場也在台灣？ 網友：只關心不介入 00:012019/10/01 政治 香港反送中爆激烈衝突 總統府籲港府開啟對話 21:272019/10/01 政治 港警開槍 韓國瑜希望香港趕快穩定 12:302019/10/02 政治 地方政府苦 舉債額度剩13％ 04:102019/10/03 金融．稅務 示威不准遮臉 港府即將頒布《禁蒙面法》 17:562019/10/03 兩岸 港府止亂擬宵禁 考慮頒禁蒙面法 04:092019/10/04 話題觀察 習談香港困局 經濟發展是金鑰 04:092019/10/04 話題觀察 禁蒙面法止暴制亂 港將出招 04:102019/10/04 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 陸學者分析斷橋報告瘋傳 網友：台灣還扯不清 - 兩岸 香港行政會議今召開特別會議 將速推禁蒙面法 - 兩岸 - 旺報 普丁：陸無法被遏制 正助陸造飛彈襲擊預警系統 - 兩岸 林鄭16日施政報告 李家超擬撤修例 - 兩岸 跨世紀第一夫人──宋美齡融合中西優質 政要傾倒（一） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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