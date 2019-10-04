網路節目一日系列火紅，新北市長侯友宜昨深夜前往新北大道視察養工處施工團隊夜間銑鋪工程，更拿起工具鋪路，體驗一日鋪路工，侯友宜說，青山路至壽山路160巷道路已煥然一新，變得更加安全舒適，新北市民下次路過可以親自感受。

新北大道是往來新北市新莊、泰山及三重區重要道路，重車出入頻繁路面負荷量大，被列入市府今年專案加強路面。新北市長侯友宜於3日夜晚11時專程前往視察，慰問施工團隊，也扮演一日鋪路工體驗工程人員的辛勞。

工務局表示，新北大道7段屬於省道台1線，大型重車出入頻繁、載重量也大，部分路口前常因重車急停急煞導致路面容易變形損壞，養工處將新北大道7段列為今年度「專案道路改善計畫」路段加強銑鋪。

工務局表示，本次改善路段長約800公尺，考量民眾視覺觀感，施工團隊調整瀝青面層密級配粒料配比，採用最大標稱粒徑1英吋密級配新料鋪設，並採改質三型瀝青進行拌合，兼顧耐久性與外觀鋪面緻密性。

養工處指出，新北大道7段專案道路改善計畫工程在2日、3日兩天進行，鋪設完成後將有效提升路面承載力及耐用度，並嚴格控管管線單位在鋪設完成後2年內計畫性挖掘申請，減少道路挖補情況，盼能有效提升用路環境與品質。

(中時 )