甜點控照過來！來台北東區走走吧！林蔭大道呼吸芬多精！書店尋精神食糧，也來逛逛美味文創市集！誠品敦南店即日起至10/6（日）限時三天12:30 – 18:30攜手有趣市集為你獻上各種撫慰心情的療癒下午茶！集結超過10家少女系夢幻甜點與質感輕食。

包含開賣必秒殺「時飴Approprié」千層蛋糕、奶茶控必喝的「Hugdayday 烈奶茶」、想吃全憑運氣的「蝦。日子很瞎」雞蛋糕、由曾任Joël Robuchonà Taipei甜點副主廚的Joshua親自操刀經營，混合中西甜點技法的新創烘焙品牌「Sugarman甜秘客」等超夯名店一次到齊，還不手刀買回辦公室享受輕奢下午茶時光！

時飴 Approprié｜白乳酪無花果千層：超夯秒殺甜點來了！除了帶來人氣「經典原味千層」、「比利時巧克力千層」、「柚香金萱千層」外，這次更為誠品敦南店x有趣市集「日日好食 時時好吃」獨家限定推出「白乳酪無花果千層」！清爽香甜的無花果，搭配上溫和酸度的白乳酪與手工熬煮無花果果醬，多層次口感讓每次入口都是驚喜。

誠品敦南店｜Hugdayday烈奶茶｜喝一瓶少一瓶極限量的「仲夏紅韻」，奶茶控必喝。（圖取自迷誠品網站）

Hugdayday烈奶茶｜仲夏紅韻：喝一瓶少一瓶極限量的「仲夏紅韻」必喝！產茶出身的老闆堅持從種茶、製茶、品茶、調製都要嚴格把關。「仲夏紅韻」使用紅玉、紅韻、台茶8號、原生山茶等四款日月潭代表性精品紅茶調配而成，北海道乳脂與紅茶平衡配搭，更能品到紅茶層次堆疊的香氣餘韻與變化。

Sugarman甜秘客｜經典可麗露：選用法國留尼旺島製作的萊姆酒搭配獨家配粉技巧，讓內餡口感更為Ｑ軟，一口咬下外殼酥脆，焦糖、蜂蠟香氣撲鼻，內餡濃郁Ｑ軟，熱食更宛如卡士達餡般的柔軟，這麼經典迷人的甜點一定要試試！

誠品敦南店｜Penny Food｜千層薄脆的外皮搭配濕潤多汁內餡，完美「奶油野菇雞肉鹹派」幫憂鬱的補班週末來點療癒小確幸。（圖取自迷誠品網站）

Penny Food｜奶油野菇雞肉鹹派：想一口咬下千層薄脆的外皮令人驚豔，濕潤多汁內餡吃得到濃郁奶油香與鮮嫩雞肉，搭配清爽的野菇更增添口味層次，幫憂鬱的補班週末來點療癒小確幸！

現場還有「Little Green」的台灣在地手沖咖啡陪你忙裡偷閒，更邀來台灣髮型界教父鄧泰華與斐瑟團隊「剪單 Hair-Cut ONLY」，在等待下午茶準備的同時幫你打造全新造型。

(中時電子報)