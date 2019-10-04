2020總統大選倒數計時開始！國民黨總統參選人韓國瑜昨日舉行選前100天記者會」，並與庶民、青年代表共同射出穿雲箭，韓也要支持者不要氣餒，堅定光明一定會克服黑暗。但看完這場活動，資深媒體人鄭佩芬感嘆，當初前總統馬英九參選，黨主席吳敦義扮演臨門一腳的角色，可是從這場活動來看，吳敦義顯然根本沒有把韓國瑜當一回事了，連那個臨門一腳的角色都沒當。

鄭佩芬於政論節目《關鍵時刻》上表示，吳敦義如果真的要幫人，不是這樣子的。鄭以當初馬英九參選總統為例，2008年，馬因特別費案遭起訴，要辭國民黨黨主席，但還未表態要參選總統。

鄭佩芬接著表示，吳敦義當時任職國民黨秘書長，吳便對馬說，待會開記者會，宣布辭黨主席的同時，一定要宣布參選總統，馬英九便答應了。但後來馬想想不太好，怎能才辭黨主席又宣布參選總統？吳敦義便回應，如果馬不選，他就去選，而且他連參選宣言都寫好了。馬英九當場愣在哪裡，被吳嚇到，最後答應宣布辭黨主席時同時參選總統。馬宣布參選總統，吳敦義就是那臨門一腳。

但反觀韓國瑜這場造勢活動，鄭佩芬指出，當初吳都可以幫馬臨門一腳，當然也可以幫韓國瑜臨門一腳。韓國瑜辦這個百日記者會，指要吳敦義以黨主席身分下令，找10到20個立法委員去幫韓站台，然到不能幫韓壯聲勢？顯然吳並沒有把韓當一回事，也就是說，國民黨幾乎沒有介入這次選舉，某種程度，吳敦義已經放棄韓國瑜。

(中時電子報)