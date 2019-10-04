創立於 1989 年的 360d 才庫人資顧問公司，今年正式屆滿 30 週年，特別針對企業、個人與社會三大區塊推出回饋活動，提供企業內部教育訓練三大主題課程，包含增進團隊溝通力課程、員工培訓需求分析課程及數位轉型策略課程。個人方面則幫助求職者了解個人行為類型及適性工作職類，同時為社會奉獻心力推出愛兒公益計畫，以募集 1,000 份的弱勢兒童餐費為目標，更顯意義非凡。

360d_才庫人資顧問公司，今年正式屆滿30週年。(圖/人才智庫提供)

作為一家綜合性人力資源顧問服務公司，360d 才庫始終以「為企業開創人力資源競爭優勢」為目標 。2018 年底，360d 才庫甫榮獲台灣服務業發展協會頒發「台灣服務創新獎」，以心理測評、組織診斷、職能應用、薪資外包、體制法令、代理招募、人力派遣、教育訓練與高階獵才等綜效性服務優勢，提供一條龍全方位人資委外服務，堪稱全國唯一。

適逢30周年感恩回饋，推出三大方案，首先針對企業的感恩回饋三大主題課程採包班模式進行，只要是才庫的客戶，都可免費享有一堂價值30,000元的主題課程，由才庫顧問團隊親自到客戶指定地點授課，目前課程已開放於才庫官網線上申請。

才庫即日起提供的感恩回饋課程採包班模式進行。(圖/人才智庫提供)

除了回饋企業，才庫也將服務延伸到個人，全新推出個人免費心理測評，透過科學化工具檢測，幫助求職者了解個人行為類型、適性工作職類，以利找到可以發揮個人優勢特質的職務，達到適才適位的理想，大幅降低人員求職、企業求才所花費的時間與人力成本，減少社會資源浪費。

此外，360d才庫事業群長年投入社會公益不遺餘力，今年更推出愛兒公益計畫，偕同兒童福利聯盟，定於今年11月30日在信義香堤大道舉辦「有愛才酷文創．手作．暖心市集」，以募集 1,000 份的弱勢兒童餐費為目標，透過大型活動的號召力，除了歡慶生日，同時為社會奉獻心力，更顯意義非凡！

隨著科技日新月異，360d 才庫事業群延續 30 年前的拓荒精神，勇敢挑戰為企業建構核心競爭力的高難度任務，於今年全面展開新事業版圖，從人才培育機制、組織能力打造、企業戰略實踐，到 IT 資訊委外、數位轉型/營銷、智慧企業建構等，替企業植入具備價值創造基因的大未來。

360d 才庫事業群董事長楊朝安表示，才庫秉持著「核心競爭力的價值戰略夥伴」之企業使命，期盼能扮演企業成長獲利的價值創造推手，為客戶、員工創造最大效益，為企業奠定永續經營的願景，多資訊請見360d才庫官網https://www.360d.com.tw

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