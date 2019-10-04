新工處長曾清祥（右）表示廠商確實跳票，目前已經啟動協商，要把損失降至最低。（甘嘉雯攝）

立委陳學聖、市議員劉茂群4日召開記者會，指出曾獲公共工程金安獎的啟赫營造最近傳出財務周轉不靈跳票，他們指出，這間營造公司承包桃園市北區青少年活動中心統包工程、中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程、八德外役監擴建工程都受波及，工程延宕形同鄭文燦政策跳票，市府工務局新建工程處長曾清祥表示，市府依相關要點，昨天已和共同投標廠商討論繼受價問題，積極處理當中，「目標3個月內能解決」。

曾清祥表示，啟赫營造在桃園施作2項公共工程，分別為契約金額3.07億元的中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程，施工進度99％，原訂10月底完工，另項為7.98億元的中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程進度11.54％，預計2021年2月完工，市府評估因啟赫營造跳票，可能工期會再往後延3個月，據悉，法務部的八德外役監擴建工程也受影響延宕。

「不要大小眼！」陳學聖表示，法務部花費24億元興建的外役監也由該廠商承攬，同樣面臨跳票危機，「八德公共工程是不是都八字不合？」，去年墨田營造承包八德的親子館與公托中心也跳票，下包欲哭無淚，如今猶如墨田翻版。

劉茂群表示，自己接到小包商承情，指八德的北區青少年活動中心停工，地方對此都相當憂心，不滿工程進度再往後延，質疑啟赫營造涉嫌「以工程養工程」就與民間互助會手法相同，合理懷疑該廠商因此周轉不靈，傳跳票，要市府處理追究廠商相關責任。

曾清祥表示，新工處會嚴格把關工程款項，最壞打算是終止契約，但會努力不走到這一步

(中時 )