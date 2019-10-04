想看勇士球星柯瑞上演瘋狂三分火力，時間已經越來越少了！柯瑞最近前往舊金山參加科技論壇，除了強調自己熱愛打球，也相當熱衷於商業投資，甚至放話自己預估再打6年就告退休，等於宣布2024-25年球季將是他在NBA最後1季。

「身在NBA打球，只能算是我生命當中很短的時間，我從21歲開始打NBA，目前希望再打6年就結束了，」柯瑞說，「然後開始思考剩餘人生該做什麼，我們希望現在就在這個科技領域奠定成功基礎，按照我們想要的方式做事。」

柯瑞為何說出自己只想再打6年，因為到時他將在NBA打滿16個球季，這跟他的父親戴爾當年在NBA效力時間一樣，屆時柯瑞將滿37歲，宣告退役之後，就可進行更多投資，不僅在NBA戰場上面，也能在商業佔有一席之地。

目前柯瑞跟他的團隊投資了8家健康產業領域公司，「我現在擁有全職工作，這需要很多的專注力，但我在每周或是週期性的商業投資上，仍能全心全意地投入，這很有趣！」不只柯瑞，他的隊友卓雷蒙格林也很會投資，且計畫在40歲前賺到10億美元。

(中時電子報)