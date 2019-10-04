女生特別愛旅遊，不論是國內小旅行、或出國旅遊，都能使她們很開心。有時候，更會嘗試一個人旅行，為過程添加冒險樂趣，更是展現智慧與獨立。不過網友發現，真的有那麼多女生都自己出去玩嗎？為什麼在她們分享的出遊照中，總是只曬出個人獨照？因此想請教網友，只愛發獨照的女生在想什麼。

於是他以「女生出國，照片都是一個人？」為題在PTT上發文，描述他觀察到的女生，總是一個人吃飯、旅行、泡湯等等，強調一個人，可是桌上卻有兩道餐、泡湯照卻是要騰空才拍得出的角度。女生只發個人獨照，究竟背後真相是什麼？PTT上網友對此十分不以為意，給了精闢見解「沒錯阿，一個人旅行，另一個人拍照」。

為什麼在她們分享的出遊照中，總是只曬出個人獨照？因此想請教網友，只愛發獨照的女生在想什麼。（摘自PTT）

網友認為這對女生來說很正常，「有自拍棒幹嘛不用？」何況是更好的「人體自拍棒」。認為原PO好傻好天真「當然有兩個人阿」，當下揭秘「金主也不想漏鏡」、「兩份餐，另一份給自拍棒」、「正妹三人：工具人、陽具人、藏鏡人」、「男友是工具不是人」、「你會想跟自己的工具拍合照？」、「不這樣在國內的2、3號工具人怎麼養」、「Sugar Daddy阿」

網友不明白，女生發獨照強調一個人，可是桌上卻有兩道餐、泡湯照卻是要騰空才拍得出的角度。究竟背後真相是什麼？（示意圖／shutterstock）

對於這現象，「其實大家都心知肚明」或許可以一言以蔽之，不過有網友非常理性地分析，表示正妹也很可憐，她們需要經營個人部落格，之間的共通點，就是照片只會出現自己，「鬼都知道有人幫忙拍，關係應該都蠻親密的」，終於曬出另一半入鏡，結果按愛心（喜歡這張圖）的人直接少了一個零，或是很多人就開始退追蹤，這樣把正妹嚇到，害她們不敢再PO另一半照片的，不就是網友各位嗎？

有人也反駁，「照片可以定時自拍完成，兩頓飯誰說不能自己一個人吃完？」有個說法獲得多數網友贊成，表示只PO自己獨照「以後換人（對像）才不用刪舊照」，堪稱正妹獨照背後的黑暗真相。

(中時電子報)