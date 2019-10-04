一邊一國行動黨昨天公布第二波提名名單，民進黨籍的蕭亞譚出戰參選大爆炸的台北市北投天母選區；蕭亞譚對選舉被操作成俊男美女非常不以為然說，他是中研院學者吳乃德的學生，吳的兒子吳宜農參選台北市第三選區被吹操縱成「雙帥」，吳被吹捧成那樣，「他是幸運的受精卵」、是幸運二代。

一邊一國行動黨召集人楊其文說，第二波提名完之後，他們將要發表重大政見，全黨預計提名十席左右；陳水扁是「我們黨的澆水園丁」，禮貌上要推出人選時，都會請扁就會去上課，所有被提名人都會去讓扁「施肥」。

被問到上次跟這次提選區，為何都是新潮流有要選選區？楊說，因為新潮流遲遲沒有改進還變本加厲，但他們是也不是特別針對，推動「一邊一國」是天經地義的事。

一邊一國行動黨繼日前首波提名選在台南市第四選區，對抗民進黨提名新潮流系的林宜謹，參選該選區的是退黨參選的前民進黨台南市黨部副執行長林志文，今天提名的蕭亞譚也是將對上民進黨新潮流系的吳思瑤；目前也是民進黨籍的蕭亞譚說，他跟前總統陳水扁見面時提到退黨問題，阿扁總統跟他說，「民進黨是台灣人的黨，不要自己退黨」。

蕭亞譚說，他們要做民進黨防腐劑，民進黨目前68席也看不到68席威力，少一席也沒差；「我不是為了打知名度跑到士林北投來選；在北投、天母人討厭新潮流、對國民黨失望是大多數。

(中時 )