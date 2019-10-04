洋基與雙城的美聯分區系列戰明天將要開打，不過這次洋基忍痛沒將39歲的左投沙巴西亞(CC Sabathia)放在分區賽陣容名單內，雖然在美聯冠軍戰、世界大賽前都還有名單更動的機會，不過沙巴西亞的傷勢情況不明朗，很有可能9月底對光芒後援出賽，就是他生涯最後的身影。

沙巴西亞今年季初就已經宣布將於本季結束後退休，19年美職生涯要畫上句點，長年征戰讓他傷痕累累，右膝傷勢迫使他今年面臨退休選擇，而最近左肩不適成為他無法加入洋基分區系列戰陣容名單的原因。

9月25日洋基對上光芒，沙巴西亞後援1局飆2K沒被敲任何安打，卻有可能是他生涯在球場上的最後身影，雖然沙巴西亞投球的左肩傷勢在恢復中，不過並不足以讓他爭取到名單的一席之地，沙巴西亞得知自己不在名單內後說，「這很艱難……留在球場卻又不能參加季後賽，不過我不想讓球隊陷入危險之中，希望他們有奪下冠軍的最棒機會，我不能自私自利，帶傷上陣反而讓球隊陷入危機。」

洋基總教練波恩(Aaron Boone)表示，「他將球丟的不錯，不過還沒到達他的水準，他還有機會在比賽後期踏進球場。」洋基目前可以做的，就是擊敗雙城挺進美聯冠軍戰、甚至是世界大賽，屆時也許沙巴西亞就能恢復傷勢，為生涯最後一場出賽最足準備。

(中時電子報)