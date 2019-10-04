洪秀柱今天上午參拜台南山西宮。(曹婷婷攝)

洪秀柱台南參拜：韓國瑜若不好 對手需要鋪天蓋地黑他嗎？

國民黨前主席洪秀柱參選台南第6選區立委，今天上午到關廟山西宮參拜，被問到台南市議員喊話黨內大老不要卡位不分區立委，她說，這代表基層聲音，相信黨中央有智慧提出一份足以提振黨的士氣也能給社會好觀感的名單；被問到韓國瑜民調低，她強調，若韓真的不好，對手需要鋪天蓋地黑韓嗎？這代表韓是值得畏懼的，也強調選戰應該拉回總體檢民進黨執政成果。

面對選戰已經倒數破百，洪秀柱今天開始在台南展開近20場跑攤行程，上午來到山西宮參拜，許多支持者到場加油打氣，獻花高喊柱柱姐凍蒜；來台南參選對她而言是新鮮經驗，她當然要勤走基層，這周剛好是重陽節敬老活動，她除了例行行程之外，也會參加好多個里的敬老活動，希望握遍每一雙手。

針對台南市議員、同時也是第1選區立委參選人蔡育輝跟第5選區立委參選人蔡淑惠昨天喊話黨內大老不要卡位不分區提名立委，洪秀柱說，不分區提名是黨的責任，整個名單出來期盼能提振黨的士氣，也給社會一個好的觀感，這是地方有意參選同仁的聲音，相信黨中央有智慧，畢竟，不分區人選對國民黨的選舉是有影響的，期待黨中央提出一個有戰鬥力、論述能力、專業的漂亮名單。

面對最近韓國瑜民調低，她說，這必須從兩方面來看，一來是黨內紛擾讓外界對國民黨表現觀感欠佳，連帶也使得對於國民黨提名候選人有不一樣看法，這可能是影響因素之一，但是，也不要忘掉從另一個層面來看，如果韓國瑜真是那麼不受歡迎、民調下滑的候選人，為何對手民進黨還要鋪天蓋地、用各種手段打擊他、黑他？代表他是一個讓人畏懼的對手，是一個很強的對手。她強調，必須將整個選舉焦點轉回到針對民進黨這些年執政總體檢，到底民進黨執政是否合乎我們心意。

她說，蔡英文口口聲聲說自己是辣台妹，但卻讓人感覺她是一個心狠手辣的辣，這不是我們需要的，蔡英文沒辦法提升台灣經濟環境，以及在各種措施上只讓人看到酬庸，應該對她的施政作總體檢，也要對自己黨的提名候選人有信心，希望大家焦點不要搞錯了，「若候選人不好，他們需要這樣來對付我們嗎？」

面對行政院長蘇貞昌時常針對韓國瑜，洪秀柱說，蘇貞昌自己是敗選聯盟的成員之一，是一個地方選舉選不上的人，高升去當行政院長，今天對著藍營縣市首長跟候選人，想盡辦法酸言酸語批判，這有失格局語風度，希望他把用心放在施政上，而不是整天小鼻子小眼睛酸別人，這樣有失他的格局。

(中時 )